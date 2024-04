Les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Canada sont encore faibles, mais des efforts sont en cours pour faciliter l’accès à ce marché aux opérateurs nationaux, a déclaré vendredi 26 avril 2024 le PDG du Centre de promotion des exportations (Cepex), Mourad Ben Hassine.

«Il est nécessaire de faciliter l’accès des entreprises nationales à ce marché prometteur, compte tenu notamment du grand nombre de Tunisiens résidant dans ce pays et très intéressés par les produits nationaux (plus de 35 000 Tunisiens y vivent et en moyenne 3 000 étudiants par an)», a-t-il ajouté lors du 3e Séminaire d’exportation organisé sous le thème : «Le marché canadien : potentiel d’exportation pour la Tunisie».

Le séminaire a été une occasion pour souligner les opportunités offertes par le marché canadien et à faire connaître les mécanismes mis en place pour faciliter l’accès à ce marché.

Les exportations tunisiennes vers le Canada se sont chiffrées à 341 millions de dinars (MDT) en 2023, contre 640 MDT pour les importations, a indiqué Ben Hassine, ajoutant que les céréales représentent 80% des produits importés du Canada, tandis que les équipements mécaniques et électriques, les huiles et sous-produits et les dattes sont les principaux produits exportés vers ce pays.

Le responsable a, en outre, indiqué que le programme du Tarif de préférence général (TPG) du Canada, qui vise à étendre le traitement en franchise de droits ou à réduire les droits de douane aux pays en développement éligibles, s’appliquera à la Tunisie à partir de janvier 2025 et facilitera l’accès des produits tunisiens à ce marché.

Sept activités pour promouvoir le marché canadien sont à l’ordre du jour en 2024, dont la participation aux plus grands salons mondiaux de l’industrie alimentaire, l’organisation de rencontres professionnelles et la participation à la 2e session des Rendez-vous d’affaires de la Francophonie (12-14 juin au Québec), dans le but de conclure des partenariats stratégiques dans l’espace francophone.

Prenant la parole, l’ambassadrice du Canada en Tunisie, Lorraine Diguer, a déclaré que ce séminaire a permis d’évoquer les perspectives de coopération entre les deux pays, notamment le commerce, les investissements et les moyens d’accroître les secteurs prioritaires. «2024 est une année importante pour les deux pays, d’autant que deux événements majeurs se tiendront en juin au Canada avec la participation de plusieurs entreprises tunisiennes», a-t-elle souligné. Et d’ajouter : «Nous nous efforçons d’intensifier la coopération économique avec la Tunisie depuis 2017 en réalisant des investissements en Tunisie et en encourageant les entreprises canadiennes à y investir», soulignant les relations fortes qui unissent les deux pays.

L’accent a également été mis lors de cette réunion sur l’importance de la coopération avec le Réseau d’affaires Tunisie-Canada (RTCA) car il regroupe des opérateurs économiques du Canada, d’Amérique du Nord et d’Europe.

Un accord de partenariat a été signé entre le Cepex et le RTCA en marge du séminaire, pour faciliter les contacts entre les opérateurs économiques en Tunisie et au Canada.

En vertu de cette entente, le Cepex et le RTCA doivent partager des données en matière de logistique, de transport, de fiscalité et de commerce afin de faciliter l’accès au marché canadien.

D’après Tap.