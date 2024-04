Tunisie : Onze pêcheurs secourus au large de Sousse

Les unités de la garde maritime ont secouru 11 marins-pêcheurs à Hergla (Sousse) suite à une panne de leur bateau qui avait pris le large le 22 avril.

Dans un communiqué publié vendredi 26 avril 2024, la Direction générale de la garde nationale (DGGN) a précisé que la tour de contrôle du district de Sousse a reçu, hier, un appel de détresse du capitaine qui l’a informée de la survenue d’une voie d’eau à bord du bateau tombé en panne en pleine mer.

Les unités de la garde maritime de Sousse et de Nabeul, en coordination avec la marine nationale, sont intervenues sur les lieux et ont pu secourir les 11 membres de l’équipage, indique encore la DGGN qui a par ailleurs appelé les pêcheurs à la vigilance et à éviter toute prise de risque en mer.

Cet appel de la DGGN survient aussi après le naufrage d’un bateau de pêche à Monastir, qui a coûté la vie à 5 marins pêcheurs, dont les corps ont été repêchés jeudi après 24h de recherches.

Y. N.