La Tunisie s’oriente vers un tourisme plus durable  

Le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine, a annoncé le lancement du projet de Code du tourisme, soulignant l’importance de revoir le cadre juridique du secteur à la lumière des problèmes pratiques posés par les textes actuels.

S’exprimant à l’ouverture de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), samedi 27 avril 2024, à Sousse, le ministre a indiqué que son département œuvre à la création d’un cadre juridique approprié pour la mise en œuvre de projets d’hébergement touristique en adéquation avec les piliers de la durabilité.

Pour Belhassine, ce nouveau cadre contribuera au développement des investissements et des projets dans ce domaine, et ce parallèlement à la révision de la loi sur les investissements et son orientation vers un développement régional équitable et durable.

Le projet de révision du système de classification des unités hôtelières est arrivé au stade final avant publication, parallèlement à la création d’un groupe de travail présidé par le ministère des Finances et composé de représentants des ministères du Tourisme, de la Justice, de l’Économie et du Plan, ainsi que ainsi que la Banque centrale de Tunisie (BCT), pour examiner les dossiers relatifs à l’endettement des établissements hôteliers, a-t-il ajouté, soulignant également que ses équipes travaillaient sur une vision stratégique pour l’avenir du tourisme tunisien.

Belhassine a souligné que cette stratégie s’élabore à travers une approche participative impliquant les différents acteurs des secteurs public et privé, ainsi que la société civile, dans le but de développer à long terme un tourisme diversifié et durable et de renforcer le statut du pays en tant que destination touristique compétitive.

D’après Tap.