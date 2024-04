Chawki Tabib en sit-in et en grève de la faim à la Maison de l’avocat à Tunis

Chawki Tabib, ancien bâtonnier et ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), a décidé d’observer un sit-in et d’entrer en grève de la faim à la Maison de l’avocat à Tunis.

Dans un post publié ce mardi 30 avril 2024, sur sa page Facebook, Chawki Tabib explique avoir pris cette décision dans le but de «protester contre l’acharnement judiciaire visant le visant et visant également les avocats », ainsi que pour dénoncer « les campagnes de diffamation dont il fait l’objet depuis quatre ans», citant notamment son assignation à résidence et l’interdiction de voyager qui avaient été décidées à son encontre.

Dans son post, Chawki Tabib a également pointé du doigt l’ouverture de dossiers judiciaires abusifs et à la fabrication de charges contre sa personne, estimant que cela vise à le stigmatiser et de l’user moralement et financièrement : «des campagnes de diffamation orchestrées par des pages suspectes ont même visé ma famille et la justice n’a pris, à ce jour , aucune décision, malgré les plaintes que j’ai déposées», a-t-il encore déploré.

Pour toutes les raisons précitées, l’ancien bâtonnier a décidé d’observer un sit-in ouvert et d’entrer en grève de la faim à la Maison de l’avocat à Tunis, a-t-il conclu.

Rappelons que le 1er avril dernier, le comité de défense Chawki Tabib a indiqué que ce dernier est poursuivi pour faux et usage de faux par le Pôle judiciaire économique et financier dans le cadre d’une plainte déposée en 2020 par le représentant de plusieurs entreprises, dont on compte parmi ses actionnaires, un ancien chef du gouvernement, et pour lesquelles il avait, en sa qualité de président de l’Inlucc mené une enquête pour suspicions de conflits d’intérêts.

Y. N.