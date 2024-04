Tunis : Visite de solidarité avec Chawki Tabib en grève de la faim à la Maison de l’avocat

Plusieurs avocats ont rendu visite, dans la soirée de ce mardi 30 avril 2024, à à leur confrère Chawki Tabib, ancien bâtonnier et ancien président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), en grève de la faim et en sit-in à la Maison de l’avocat à Tunis.

Chawki Tabib a précisé dans un post publié sur sa page Facebook, que parmi les consœurs et confrères qui lui ont rendu visite, on compte notamment le bâtonnier, Hatem Mziou et le président de l’Ordre régional des avocats de Tunis Laroussi Zguir.

« Vive la profession d’avocat, libre, indépendante et solidaire…», a commenté Chawki Tabib, qui a entamé ce jour un sit-in et une grève de la faim pour « protester contre l’acharnement judiciaire visant le visant et visant également les avocats », avait-il annoncé.

L’avocat et ancien bâtonnier dénonce aussi « des campagnes diffamatoires, l’ouverture de dossiers judiciaires fallacieux et la fabrication de charges le visant ».

Y. N.