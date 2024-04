Tunisie : un enfant meurt de la rage, le 5e depuis le début de l’année

Un enfant de 13 ans est décédé ce matin, mardi 30 avril 2024, après qu’il ait été confirmé qu’il était atteint de la rage. C’est le 5e mort depuis le début de cette année, contre «seulement» 6 pendant toute l’année dernière. (Illustration : morsure de chien).

L’enfant, qui vivait dans la région de Raoued, gouvernorat de l’Ariana, a subi ces derniers jours des soins de santé intensifs à l’hôpital pour enfants Béchir-Hamza, à Bab Saadoun, Tunis, après qu’il a été confirmé qu’il était infecté par cette maladie. Mais il n’a pu être sauvé par les médecins parce que l’atteinte a été découverte tardivement.

Pour éviter une telle situation extrême, on doit s’alarmer à chaque dois qu’in est mordu par un animal. Il faut faire un nettoyage rigoureux des plaies à l’eau et au savon, appliquer un antiseptique (dérivés iodés…) puis se diriger le plus tôt possible vers un centre de vaccination contre la rage. Et le plus tôt serait le mieux.

I. B.