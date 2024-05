Tunisie: des pistes pour assurer la réussite des entreprises communautaires

Mourad Hattab, expert en risques financiers, estime qu’un plan clair et global doit être élaboré pour assurer le financement des entreprises communautaires et des partenariats établis pour tirer le meilleur parti des expériences.

«L’approche nécessaire au développement des entreprises communautaires vise à promouvoir une action concertée pour lancer des entreprises prometteuses à travers la création d’unités spécialisées dans toutes les institutions financières, notamment publiques», a déclaré Mourad Hattab à l’agence Tap, quelques jours après l’annonce par le ministère de l’Emploi qu’il est aux dernières étapes de l’élaboration d’un guide destiné à ces entreprises.

«Ces unités spécialisées visent à atteindre des objectifs quantitatifs et qualitatifs, en se concentrant principalement sur le développement de bases de données pour analyser le paysage actuel des entreprises communautaires, identifier leurs besoins et les problèmes auxquels elles sont confrontées afin de les aider à les surmonter», a déclaré Hattab.

Ce processus nécessite un examen de tous les obstacles rencontrés par les entreprises communautaires créées, a-t-il indiqué.

À cet égard, il a souligné l’importance d’apporter un soutien et une assistance dans l’élaboration de plans d’affaires, de planification stratégique, de formation et d’orientation à travers l’organisation d’ateliers et de cycles de formation dans le domaine de la gouvernance d’entreprise dans des contextes simplifiés, essentiels pour le mentorat de nouveaux promoteurs.

Parallèlement, il a insisté sur la nécessité de créer une plateforme médiatique spécialisée fournissant des ressources, des guides, des listes de documents et des études de cas pour soutenir les entrepreneurs communautaires.

Il a également évoqué la nécessité de créer une base de données complète de ces entreprises, comprenant les mécanismes de financement disponibles et les réussites, afin de promouvoir la coopération et l’apprentissage mutuel entre entrepreneurs.

Le président Kaïs Saïed a souligné à plusieurs reprises la nécessité de soutenir l’économie sociale et solidaire. Le gouvernement, à travers le ministère de l’Emploi et avec le soutien des bailleurs de fonds, s’est fixé pour objectif de créer 100 entreprises communautaires d’ici la fin de 2024, avec les lignes de financement nécessaires. Les fonds alloués s’élèvent à environ 36 millions de dinars.

D’après Tap.