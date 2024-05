La parenthèse sioniste en Palestine va-t-elle bientôt se refermer ?

Les alliés occidentaux d’Israël, Etats-Unis en tête, vont devoir bientôt rendre compte des crimes de guerre perpétrés par l’Etat hébreu à Gaza. La parenthèse coloniale sioniste va-t-elle se refermer bientôt en Palestine ? Des signes avant-coureurs présagent une nouvelle culture sociopolitique à travers le monde.

Par Elyes Kasri *

Chutzpah est le synonyme en hébreu de culot et d’effronterie. C’est ce que vient de démontrer le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken qui, après le 7 octobre, avait déclaré se rendre en Israël en tant que juif et n’a pas raté depuis une seule occasion pour faire étalage de son soutien inconditionnel au projet colonial et génocidaire israélien et plus récemment en prétendant qu’Israël a fait une offre extrêmement généreuse aux Palestiniens et que le Hamas se dresse entre les Palestiniens et la paix tout en sachant pertinemment que Netanyahu ne veut absolument pas d’un cessez-le-feu sous peine d’éclatement de sa coalition et de faire l’objet de poursuites judiciaires dans son propre pays et d’un mandat d’arrêt international pour crimes contre l’humanité.

La fin de l’impunité ?

Après le premier ministre, le ministre de la défense et le chef d’état major israéliens, la Cour pénale internationale aura une longue liste de responsables politiques et militaires de pays alliés d’Israël pour leur défense et soutien aux crimes de guerre et contre l’humanité commis à Gaza par des Israéliens et des militaires réguliers ou irréguliers d’un nombre de pays y compris les Etats-Unis et la France.

A l’instar de Nuremberg, il faut toujours espérer que les crimes de guerre et contre l’humanité en Palestine finissent un jour par un procès en bonne et due forme.

Par ailleurs, et après avoir subi deux déconvenues militaires successives, directement en Afghanistan et par procuration en Ukraine, les Etats Unis d’Amérique sont en voie de perdre leur hard power surtout que les fers de lance de leur suprématie militaire, allant des batteries de missiles sol-air Patriot, aux chars M1 Abrams et aux chasseurs F 35, se sont avérés technologiquement décevants et inadaptés aux théâtres modernes d’opération. Certains experts militaires sont allés jusqu’à comparer le F35, fleuron de l’aviation de guerre US, à une escroquerie.

Le déclin américain ?

Gaza a fini par venir à bout du soft power américain, non plus dans le monde arabo-musulman où le processus était déjà engagé depuis des années, mais auprès de l’élite académique et des prochains dirigeants inscrits aux plus prestigieuses universités américaines de la Ivy League.

La vague de manifestations qui a démarré à l’université de Columbia et se répand comme un feu de brousse aux Etats Unis et ailleurs dans le monde, rappelle à maints égards le mouvement de mai 1968 contre les excès et les mensonges de la guerre du Vietnam, présageant ainsi une nouvelle culture sociopolitique à travers le monde.

Le processus de dé-dollarisation annoncé par le Brics, malgré les incertitudes et les problèmes de croissance de ce nouveau groupement international, pourrait priver les Etats-Unis de leur dernier instrument de domination et annoncer l’estocade finale de l’empire américain et son pendant colonial sioniste en Palestine, car, sans le soutien américain et l’engagement théologique et idéologique des évangélistes sionistes chrétiens américains, le complot sioniste contre la Palestine risque fort de connaître un dénouement similaire à l’exode américain de Saigon, capitale du Sud Vietnam (avril 1975), et de Kaboul, capitale de l’Afghanistan (août 2021).

La parenthèse coloniale sioniste est en train de se refermer en Palestine, lentement, péniblement mais sûrement.

* Ancien ambassadeur.