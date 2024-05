Chorégraphie italienne sur le drame palestinien au Festival du théâtre du Sahara

La compagnie Oplas, Centre régional de danse de l’Ombrie, Italie, a inauguré la quatrième édition du Festival international de théâtre du Sahara qui se tient à Jersine à Kébili, du 1er au 5 mai 2024, avec une création chorégraphique sur le drame vécu par la population palestinienne.

Mario Ferrari et Luca Bruni, accompagnés de danseurs professionnels venus d’Allemagne et du Portugal, ont dansé devant des centaines de personnes au milieu du désert du Sahara et ont été récompensés pour leur engagement à amener la danse et l’art dans ces zones rurales désertiques au sud de la Tunisie.

Le prix a été remis par Sandro Fratini, représentant les autorités et la communauté italiennes résidant dans le pays.

Le Festival international de théâtre du Sahara, dirigé par Hafedh Khalifa, est né il y a quatre ans dans le but de décentraliser l’art et la culture, c’est-à-dire de rapprocher les communautés des zones les plus rurales de Tunisie de la danse et du théâtre en général.

Mario Ferrari et Luca Bruni sont arrivés à Kébili avec un projet du ministère italien de la Culture, appelé «Boarding Pass», qui relie trois continents et quatre pays différents : la Thaïlande (Extrême-Orient), la Tunisie (Afrique), le Portugal et l’Italie (Europe).

La Tunisie représente donc la première étape d’un chemin plus large de recherche artistique qui se terminera par un retour final en Italie qui prendra en compte les expériences des artistes, et surtout les interactions avec les locaux, professionnels et autres, aux différentes étapes du projet.

Le Festival international de théâtre du Sahara se poursuivra jusqu’au 5 mai avec un riche programme de spectacles, d’ateliers, d’entretiens et de débats impliquant directement les jeunes et les familles.

Au programme, également, des stands d’entreprises spécialisées dans la transformation de produits agricoles biologiques et l’artisanat traditionnel, très appréciés du public international.