Douze entreprises tunisiennes au selon Libya Build

Une douzaine d’entreprises tunisiennes participent au salon international Libya Build, organisé du 29 avril au 2 mai 2024 à Tripoli (Libye).

Ces entreprises sont spécialisées dans la conception de bâtiments préfabriqués et de chambres thermiques, la production et la distribution d’accessoires et composants pour rideaux et portails coulissants et la fabrication de panneaux isolants.

Menée par le Centre de promotion des exportations (Cepex), cette participation vise à promouvoir les produits tunisiens et à rechercher des partenariats avec des opérateurs libyens pour accéder aux marchés internationaux.

Libya Build est un événement international majeur dédié à tous les opérateurs du bâtiment (architecture, ingénierie, construction, travaux publics, environnement, etc.) et à l’aménagement et à la décoration d’intérieur, avec la participation de 265 entreprises locales et étrangères de différents pays, dont la Tunisie, l’Egypte, Turquie, Italie et Chine, entre autres.

La Libye est le premier client arabe de la Tunisie et le cinquième au monde, avec des exportations d’une valeur de 2 871 millions de dinars en 2023.

Les produits industriels représentent 40% du total des exportations tunisiennes vers la Libye, dont le ciment et dérivés (228,8 MDT), le fil (63,8 MDT), les transformateurs électriques à isolation liquide (52,9 MDT), ainsi que les produits sanitaires, peintures et carrelages.