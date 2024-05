Tunisie : L’acteur Abdallah Chahed tire sa révérence

Le ministère des Affaires culturelles a déploré le décès de l’acteur Abdallah Chahed, survenu ce jeudi 2 mai 2024.

Originaire d’Akouda (Sousse), Abdallah Chahed est décédé à l’âge de 97 ans, indique le ministère en rappelant que l’artiste a fait ses premiers pas avec la troupe théâtrale relevant de la radio tunisienne en 1964, comptant à son actif de nombreuses œuvres artistiques.

Abdallah Chahed s’est fait connaître, en particulier, par ses nombreux rôles joués dans les « Contes d’Abdelaziz El-Aroui » ainsi que dans plusieurs séries télévisées et a également joué dans plusieurs films italiens et français tournés en Tunisie.

L’acteur était également un militant patriote, qui a notamment milité avec le mouvement national et a participé à la guerre de Bizerte. Sensible à la cause palestinienne, il avait tenté de rejoindre la Palestine dans les années 1940 avec un groupe de résistants.

Y. N.