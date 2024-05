Affaire de complot : Le FSN appelle les détenus à suspendre leur grève de la faim

Le Front du salut national (FSN) initié par Ahmed Nejib Chebbi et regroupant des partis de l’opposition appelé les détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État à suspendre leur grève de la faim.

Dans un communiqué publié ce vendredi 3 mai 2024, le FSN a lancé un appel urgent aux détenus dans cette affaire qui sont en grève de la faim afin de dénoncer leur détention, estimant que celle-ci est arbitraire, en les appelant à mettre fin à ce mouvement de protestation, et ce afin de préserver leur état de santé.

Le FSN a indiqué dans son communiqué que Jawher Ben Mbarek (en grève de la faim depuis le 23 avril) a été transporté en urgence à l’hôpital et que Issam Chebbi (depuis le 25 avril) souffre de faiblesse et a été victimes d’une série de malaises.

Dans son communiqué le FSN a rappelé que la chambre d’accusation a déféré 40 accusés dans cette affaire, devant la chambre pénale, faisant face à de nombreuses accusations allant jusqu’à la constitution d’une entente terroriste, outre celle de complot contre la sûreté de l’Etat.

« Face à ces graves développements et face l’état de santé critique des détenus en grève de la faim et du temps qui nous sépare du procès et de la nécessité de se préparer pour démontrer l’absurdité des accusations devant l’opinion publique, le Front du salut national lance un appel urgent à tous les détenus en grève de la faim afin qu’ils la suspendent pour préserver leur santé et pour se préparer aux combats politiques qui les attendent », lit-on encore dans l’appel lancé par le Front de l’opposition.

Y. N.