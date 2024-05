Recherche médicale : Ouverture des candidatures pour le Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique

L’ambassade du Japon en Tunisie a annoncé l’ouverture des candidatures pour le 5e Prix Hideyo Noguchi pour l’Afrique, destiné aux individus et aux organisations actifs dans le domaine de la recherche médicale et des services médicaux en Afrique.

Ce prix est organisé par le Bureau du Cabinet du Japon , nommé en hommage à l’éminent bactériologue japonais M. Noguchi, qui aspirait à améliorer la santé publique en Afrique avant de succomber à la fièvre jaune.

Le prix est destiné aux individus et aux organisations actifs dans le domaine de la recherche médicale et des services médicaux en Afrique et sera décerné lors de la 9ème Conférence internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique (TICAD9) en août 2025 au Japon.

La date limite de réception des recommandations est le 20 septembre 2024.

Les conditions et le formulaire de recommandation ainsi que les informations associées sont publiés sur les sites dédiés cao & jsps

Communiqué