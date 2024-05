Sana Ben Achhour à propos de Ben Mbarek : «Ne le laissons pas s’anéantir derrière les barreaux»

Sana Ben Achour juriste et militante des droits de l’homme a exprimé son inquiétude quant à l’état de santé de Jawher Ben Mbarek, en grève de la faim depuis le 23 avril dernier.

« L’état de santé de Jawhar Ben Mbarek est alarmant. Il poursuit sa grève de la faim contre le simulacre de justice dans l’innommable affaire dite du complot. Ne le laissons pas s’anéantir derrière les barreaux », lit-on dans le post publié ce vendredi 3 mai 2024 par Sana Ben Achour sur sa page Facebook.

Et d’ajouter : « Levons-nous pour demander sa libération immédiate et celle de ses camarades, tous en détention arbitraire. Refusons l’insupportable! »

Rappelons que selon le comité de défense, Jawher Ben Mbarek a été transporté à l’hôpital à deux reprises mais il a refusé de suspendre sa grève de la faim et demeure dterminé à poursuivre son mouvement de protestation, estimant arbitraire sa détention et celle des 5 autres détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Notons aussi que le comité de défense a annoncé, ce jour, que les 5 autre détenus, à savoir, Issam Chebbi, Khayem Turki, Abdelhamid Jlassi, Ghazi Chaouachi et Ridha Belhadj, ont répondu positivement à l’appel de Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT), la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) et de nombreux partis politiques, et ont levé aujourd’hui leur grève de la faim.

Y. N.