En images : Cérémonie de remise des Prix Comar d’Or au Théâtre municipal de Tunis

La Cérémonie de remise des prix de la 28e édition des prix littéraires Comar d’Or s’est déroulée ce samedi 4 mai 2024 à 19h30 au Théâtre Municipal de Tunis.

Comme chaque année, les prix sont décernés aux meilleurs romans écrits en langues arabe et française, publiés en Tunisie et à l’étranger : Prix Découverte, Prix spécial du jury et le Prix Comar d’Or.

Outre la remise des Prix, la soirée a été animée par un programme musical, à l’instar d’un prélude musical avec la chanteuse Eya Daghnouj, qui a notamment interprété à merveille des incontournables de l’astre de l’Orient Oum Kalthoum.

Y. N.

Revivez la soirée en vidéo