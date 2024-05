Le Forum social Maghreb-Machrek organise une session extraordinaire «Palestine, notre avenir : les valeurs démocratiques et l’humanité devant le ‘‘test’’ Gaza», du 10 au 13 mai 2024, au Palais des Congrès à Tunis, en présence de plusieurs personnalités de France, Belgique, Canada, Maroc, Algérie et Palestine. Outres les séminaires et les ateliers thématiques le programme du forum prévoit diverses activités culturelles.

L’initiative de l’organisation de la session extraordinaire «Palestine, notre avenir» du Forum social «Maghreb-Machrek» intervient dans le sillage du mouvement de solidarité d’une grande partie de l’opinion publique mondiale suscité par la guerre sur Gaza.

Les événements de la 16e édition du Forum social mondial au Népal ont confirmé cette tendance exprimée par tous les présents qui partagent l’intime conviction que l’avenir du monde entier réside en la Palestine. C’est l’essence dégagée par la déclaration «Palestine» publiée par les membres du Conseil international du Forum social mondial le 19 et 20 février à Katmandu, Népal.

Elle intervient aussi par notre conscience que nous vivons un tournant décisif de l’histoire nationale palestinienne et mondiale, déterminant pour la définition des conditions de vie selon des valeurs communes dans un monde juste.

Parti-pris des puissances hégémoniques mondiales

Aujourd’hui, et de par notre intime conviction, nous considérons que la survie de l’ancien monde et sa permanence signifient la poursuite de la guerre voire son extension dans la région, la poursuite des crimes de génocide, de déplacement forcé, de blocus et de punition collective commis par l’armée d’occupation israélienne contre le peuple palestinien avec le soutien continu depuis des décennies des Etats-Unis et de l’Occident, mais d’une manière sans précédent, cette fois-ci.

L’épreuve de Gaza met à l’épreuve les valeurs démocratiques et humaines ainsi que celles de la justice internationale et révèle le parti-pris évident des puissances hégémoniques mondiales en faveur de l’Etat d’occupation, ignorant le droit palestinien et l’ampleur de la catastrophe humanitaire à Gaza. Ce parti-pris a dépassé les frontières des gouvernements le soutenant sur le plan politique, financier et militaire pour s’étendre à de larges pans de l’opinion publique arabe et mondiale, au point d’arriver à l’abandon choquant par plusieurs militants des droits de l’homme, des anticolonialistes, des intellectuels et des penseurs de leurs convictions démocratiques et humanitaires et des valeurs universelles qui nous avaient unis, et leur alignement, après le 7 octobre, derrière le récit du gouvernement de droite israélien.

Le monde entier n’a pas réussi à arrêter la guerre qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui, ou de stopper et de condamner le génocide le plus atroce depuis la deuxième guerre mondiale. Même la plupart des tentatives d’imposer l’entrée des aides médicales et humanitaires nécessaires ou d’imposer l’arrêt des approvisionnements militaires de l’armée d’occupation a échoué.

Tout le monde a découvert la mort du système obsolète des Nations-Unies et l’obstruction de ses horizons devant la domination idéologique et économique du système capitaliste contemporain qui a fait d’Israël un acteur principal.

Le système officiel arabe, avec toutes ses composantes, a démontré, encore une fois, son impuissance voire sa complicité dans un contexte marqué par la faiblesse de la rue et l’absence de sociétés civiles fortes et efficaces.

L’avenir du nouveau monde commence par la Palestine

Cette guerre sauvage a enraciné la conviction chez un large nombre d’acteurs du nord et le sud global que l’avenir du nouveau monde commence par la Palestine, par la victoire du mouvement de libération nationale palestinien et de la justice internationale.

Les récentes intersections concrétisées par le mouvement de solidarité mondial, en particulier parmi la jeunesse, et entre les luttes politiques, syndicales, humanitaires, féministes, culturelles, écologiques, décoloniales et antiracistes ont constitué pour nous un choc positif et une source terrifiante pour les puissances hégémoniques. Elles ont démontré que la boussole des forces du changement du monde aujourd’hui est la Palestine. Car elle est la preuve de l’âme vive et légitime de la résistance pour le droit à l’autodétermination et contre toutes les formes d’hégémonie entre tous les peuples. En même temps, elle révèle l’héritage persistant des politiques coloniales et xénophobes, et la volonté d’hégémonie culturelle et ses expressions nouvelles en Palestine et ailleurs.

Si l’autre face des malheurs de Gaza et de l’injustice persistante contre les Palestiniens depuis 1948 est l’absence d’un monde juste et l’intensification des tendances des affrontements religieux, nationaux et raciaux, le sens lointain de notre soutien au droit à la légitime lutte contre l’occupation est l’instauration d’une éthique de la résistance civile et pacifique mondiale qui transcende les nationalismes, les religions et les continents en faveur d’un monde juste dont la première entrée est la Palestine.

Le fondement de cet engagement militant solidaire reste la conviction autour de laquelle nous nous sommes réunis dans cet espace mondial qui s’oppose au néolibéralisme et à la domination hégémonique coloniale, et en faveur des droits des peuples, des minorités et des citoyens, basé sur les valeurs humaines universelles.

Sur cette base, nous souhaitons que le prochain Forum de Tunis déclare sa totale solidarité avec Gaza et la Palestine. Nous souhaitons qu’il soit un espace pour l’interaction, la discussion et la concertation entre des opinions intellectuelles et humanitaires militantes du nord au sud sur les leçons de la dernière guerre et les mutations du conflit israélo-palestinien dans un contexte marqué par la montée de l’extrémisme racial, les menaces aux droits de l’homme et aux valeurs de justice et de démocratie, et le creusement des disparités entre les classes touchant autant les pays du nord que ceux du sud.

Nous souhaitons qu’il soit également le lieu d’un débat franc sur les causes et les manifestations de l’abandon par le centre occidental des valeurs de justice et des droits de l’homme, et sur l’avenir des valeurs universelles communes ainsi que sur les causes des soulèvements arabes et le retour de l’autoritarisme sous différentes formes après deux vagues de mouvements sociaux en 2011 et 2019, qui avaient suscité de grands espoirs, rapidement avortés. Afin de fournir les conditions pour la tenue de ce débat et la détermination de ses objectifs attendus, nous proposons de le structurer autour de groupes de travail qui se pencheront sur les thématiques suivantes :

Israël en tant que réalité coloniale contemporaine : Ce thème visela mise en évidence des similitudes entre le projet colonial en Palestine et les expériences coloniales modernes et les manifestations de l’hégémonie postcoloniale sur les plans économique, politique et culturel, ainsi que l’importance du lien entre la lutte nationale palestinienne d’aujourd’hui avec l’héritage de la lutte des mouvements de libération et les tâches des mouvements antiracistes et décoloniaux en devenir.

Ce thème visela mise en évidence des similitudes entre le projet colonial en Palestine et les expériences coloniales modernes et les manifestations de l’hégémonie postcoloniale sur les plans économique, politique et culturel, ainsi que l’importance du lien entre la lutte nationale palestinienne d’aujourd’hui avec l’héritage de la lutte des mouvements de libération et les tâches des mouvements antiracistes et décoloniaux en devenir. Les Nations-Unies et l’impuissance de la justice internationale sur la Palestine et les mutations géopolitiques actuelles : Ce que l’on attend de la discussion autour de ce thème consiste dans la démonstration de la politique des deux poids deux mesures et l’analyse des relations entre l’immunité dont bénéficie Israël malgré la violation des lois internationales et la soumission de la gouvernance du monde aux intérêts du colonialisme ancien et nouveau. Il s’agira de s’arrêter sur la signification de l’initiative de l’Afrique du Sud pour la traduction d’Israël devant la Cour Internationale de Justice.

Ce que l’on attend de la discussion autour de ce thème consiste dans la démonstration de la politique des deux poids deux mesures et l’analyse des relations entre l’immunité dont bénéficie Israël malgré la violation des lois internationales et la soumission de la gouvernance du monde aux intérêts du colonialisme ancien et nouveau. Il s’agira de s’arrêter sur la signification de l’initiative de l’Afrique du Sud pour la traduction d’Israël devant la Cour Internationale de Justice. La catastrophe humanitaire totale à Gaza : Ce thème est considéré comme le plus important pour démontrer l’étendue de la tragédie et de la catastrophe humanitaire totale dans la bande de Gaza afin d’abattre le masque de la complicité réelle et immorale de l’Occident qui a abandonné les principes du droit international humanitaire en faveur du gouvernement israélien extrémiste de droite.

Ce thème est considéré comme le plus important pour démontrer l’étendue de la tragédie et de la catastrophe humanitaire totale dans la bande de Gaza afin d’abattre le masque de la complicité réelle et immorale de l’Occident qui a abandonné les principes du droit international humanitaire en faveur du gouvernement israélien extrémiste de droite. Le parti-pris des médias occidentaux et la domination du récit israélien sur l’espace public du nord : Ce thème constitue une bonne introduction à l’analyse de la guerre médiatique déclenchée contre les Palestiniens et la façon dont elle a étouffé les voix qui leur sont favorables. Elle a montré la relation organique entre les forces financières hégémoniques et les forces de droite dans le monde médiatique d’aujourd’hui, et l’importance d’une réflexion sur des solutions médiatiques alternatives.

Ce thème constitue une bonne introduction à l’analyse de la guerre médiatique déclenchée contre les Palestiniens et la façon dont elle a étouffé les voix qui leur sont favorables. Elle a montré la relation organique entre les forces financières hégémoniques et les forces de droite dans le monde médiatique d’aujourd’hui, et l’importance d’une réflexion sur des solutions médiatiques alternatives. Le mouvement mondial de la jeunesse opposé à Israël et soutenant la cause palestinienne, sa diversité et ses recoupements : Il s’agit ici de faire l’inventaire de l’ensemble des mouvements émergents en faveur de la Palestine au nord et au sud, leurs divers soubassements intellectuels et leur efficience sur le terrain y compris les forces politiques, les syndicats et les campagnes. Il s’agit de saisir tout ce qu’ils ont représenté comme changement qualitatif dans la mobilisation des nouvelles ressources au sein de l’opinion publique mondiale et échanger les expériences et les horizons de recoupements possibles.

Il s’agit ici de faire l’inventaire de l’ensemble des mouvements émergents en faveur de la Palestine au nord et au sud, leurs divers soubassements intellectuels et leur efficience sur le terrain y compris les forces politiques, les syndicats et les campagnes. Il s’agit de saisir tout ce qu’ils ont représenté comme changement qualitatif dans la mobilisation des nouvelles ressources au sein de l’opinion publique mondiale et échanger les expériences et les horizons de recoupements possibles. La crise des mutations démocratiques et la lutte pour les droits de l’homme dans la région arabe : Il est important dans le sillage de ce thème de s’arrêter sur les causes et les signes de la contre-révolution dans la région Maghreb-Machreq après les espoirs suscités par les soulèvements et les mouvements sociaux dans la région, ainsi que le danger représenté par l’instrumentalisation de la cause palestinienne pour réprimer les libertés fondamentales et civiles. Ce nouveau contexte a influé sur le soutien de la Palestine, ce qui démontre l’importance de l’implication des forces civiles dans des processus croisés de lutte entre le local et le mondial en faveur de la liberté, de la démocratie, de la justice sociale et de la souveraineté des peuples.

Il est important dans le sillage de ce thème de s’arrêter sur les causes et les signes de la contre-révolution dans la région Maghreb-Machreq après les espoirs suscités par les soulèvements et les mouvements sociaux dans la région, ainsi que le danger représenté par l’instrumentalisation de la cause palestinienne pour réprimer les libertés fondamentales et civiles. Ce nouveau contexte a influé sur le soutien de la Palestine, ce qui démontre l’importance de l’implication des forces civiles dans des processus croisés de lutte entre le local et le mondial en faveur de la liberté, de la démocratie, de la justice sociale et de la souveraineté des peuples. Les voies arabes de la normalisation et les stratégies de résistance : A travers la discussion de ce thème, nous chercherons à revenir sur le débat sur le concept de normalisation, son évolution historique dans la région et son influence sur l’isolement de la cause palestinienne.

Cependant, l’objectif le plus important du Forum demeure celui de faire le premier pas et d’élaborer un plan en vue de créer un espace mondial permanent pour la réflexion collective. Il convient de construire des intersections entre les réseaux d’acteurs au sein desquels, en tant qu’acteurs arabes, nous jouerons un rôle important dans des luttes communes et des stratégies de mobilisation pour le soutien de la Palestine et pour la défense des valeurs de la démocratie, des droits de l’homme et des peuples, et pour un monde juste.

Communiqué du comité d’organisation.