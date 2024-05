Hommage à Habib Bouabana, le peintre rebelle  

Marsa Enchères organise une exposition d’«Hommage à Habib Bouabana», célébrant l’œuvre et l’esprit du peintre surnommé le «Modigliani Tunisien». Cette rétrospective, qui se déroule du 1er au 15 mai 2024, met en lumière la contribution significative de Bouabana à l’art contemporain en Tunisie.

Habib Bouabana (1942-2003) était un artiste unique en son genre. Réfractaire et inlassable, sa peinture, souvent qualifiée de brouillonne et indisciplinée, était en réalité le reflet d’une personnalité anticonformiste et d’une âme poétique. Ses œuvres, nourries de provocations et de défis, continuent d’inspirer et de fasciner.

L’exposition présente une cinquantaine de ses plus belles œuvres, témoignant de sa rébellion contre l’ordre établi et de son refus de se conformer aux normes.

Bouabana était un artiste qui a poussé son «NON» au système jusqu’au bout, un véritable contrepoids face à une génération de plasticiens-décorateurs d’intérieurs.

La galerie Alexandre Roubtzoff, en collaboration avec Marsa Enchères, invite les amateurs d’art et de culture à redécouvrir cet artiste exceptionnel. Son héritage continue de résonner dans un monde en quête de nouvelles définitions et de repères authentiques.

Bouabana était un peintre exceptionnel qui a marqué la peinture tunisienne du XXe siècle. Malgré ses différends avec l’Ecole de Tunis, il a peint avec talent, mais à sa manière, des scènes de la vie traditionnelle tunisienne.

Il était brouillon par tempérament, indiscipliné par conviction et intuitif parce qu’inspiré et poète du temps qui fuit. Et c’est ce qui faisait son originalité et sa force dans une scène artistique policée et conformiste, et qui redoutait ses écarts et ses coups de griffe.