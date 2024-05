Tunisie : Des activistes appellent Jawher Ben Mbarek à suspendre sa grève de la faim

Des activistes politiques et de la société civile ont adressé, ce lundi 6 mai 2024, une lettre ouverte à Jawher Ben Mbarek afin de l’appeler à suspendre la grève de la faim sauvage qu’il observe depuis le 23 avril dernier.

« Nous suivons avec une grande inquiétude la détérioration de ton état de santé suite à la grève de la faim que tu as entamée la semaine dernière pour protester contre ta détention forcée, toi et tes codétenus politiques, après la fin de la période de détention préventive dans des procès fabriqués et malveillants », indiquent les signataires en exprimant leur solidarité avec Jawher Ben Mbarek et les autres prisonniers politiques.

Dans leur lettre diffusée sur les réseaux sociaux, les activistes ont appelé Jawher Ben Mbarek à mettre fin à la grève de la faim en raison du danger qu’elle représente désormais pour sa vie : « nous croyons fermement que les batailles à venir contre la tyrannie et la dictature ont besoin de toi et de toutes les forces démocratiques, afin que nous puissions retrouver la liberté acquise par la révolution ».

Parmi les signataires de cette lettre, on compte notamment plusieurs avocats à l’instar de Mokhtar Trifi, Lazher Akremi, Abdelaziz Essid, Abderrazek Kilani, Dalila Msaddek Mbarek, Sonia Dahmani, Ayachi Hammami ou encore des activistes politiques et de la société civile et des universitaires, tels que Sana Ben Achour, Raja Ben Slama, Wahid Ferchichi, Moez Attia, Hamma Hammami, Hichem Ajnouni, Abdellatif Mekki, Nabil Hajji…

Y. N.