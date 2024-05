A paraître : ‘‘Paroles pour une paix en terre de Palestine’’

Un recueil collectif intitulé ‘‘Paroles pour une paix en terre de Palestine’’, réalisé sous la direction de Monique Sérot Chaïbi, paraîtra le 17 juin 2024, aux éditions Chèvre-feuille étoilée (Montpellier, France).

L’idée de cet ouvrage collectif de 300 pages, à paraître dans la collection ‘‘D’un espace, l’autre’’, est née en juin 2023, c’est-à-dire avant le déclenchement de l’opération Déluge d’Al-Aqsa, le 7 octobre 2023 et la riposte israélienne à Gaza, qui se poursuit encore aujourd’hui avec son lot de morts et de destructions.

Le but de Monique Sérot Chaïbi est de continuer le combat de son père pour la paix. Chef des observateurs de l’Onu en 1948, André Sérot a été assassiné par le groupe extrémiste israélien Stern, l’année de sa naissance. Une quarantaine d’auteur·e·s et 10 artistes de toutes confessions et nationalités ont répondu à son appel pour tenter de donner une idée objective de ce qui se passe en Palestine et de bousculer l’indifférence dont ses habitants sont victimes.

Passionnée de littérature et engagée dans le milieu associatif, Monique Sérot Chaïbi a déjà dirigé deux autres ouvrages collectifs : ‘‘Au cœur de l’errance’’ (Chèvre-feuille étoilée, 2018) et, avec Agnès Defrance, ‘‘Ce qu’il reste de nous’’ (Le port a jauni, 2020) en soutien à SOS Méditerranée.

Les contributeurs·trices par des textes : Alima Abdhat, Leila Al Ardah-Miri, Tahar Bekri, Akram Belkaïd, Ahmed Benkamla, Yasmine Berrabah, Lamia Berrada-Berca, Sophie Bessis, Maïssa Bey, Jacqueline Brenot, Yasmine Chami, Alice Cherki, Rachel Rita Cohen, Keltoum Deffous, Mohamed Elkeurti, Salah Guemriche, Philippe Guiguet Bologne, Marylin Hacker, Hubert Haddad, Salah Hammouri, Amir Hassan, Soufyan Heutte, Jadd Hilal, Karim Kattan, Lazhari Labter, Fouad Laroui, Alain Lipietz, Marc Mercier, Georges Morin, Rose-Marie Naime, Sylvie Nève, Lylia Nezar, Christophe Oberlin, Michel Ouaknine, Cécile Oumhani, André Rosevègue, Leïla Sebbar, Moha Souag, Janine Teisson, Behja Traversac. Par des illustrations : Marion Béclu, Mahi Binebine, Daiffa, Ahmad Dari, Carol Dubois, Louise Hapton, Danièle Maffray, Najia Mehadji, Sébastien Pignon, Annelise Verdier. Et par des photos : Carol Dubois, Monique Sérot Chaïbi.