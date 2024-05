Battus par leur mère, un enfant en soins intensifs, son frère souffre de plusieurs fractures

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé, jeudi 9 mai 2024, l’arrestation d’une mère âgée de 26 ans qui a violemment battu ses enfants de 3 et 5 ans.

Le plus jeune a été admis en soins intensifs des suites d’une hémorragie au foie et à la rate et souffre de plusieurs fractures aux côtes et son état de santé est jugé critique, alors que son frère de 5 ans souffre quant à lui de fractures au bassin, aux côtes et à la jambe..

Le ministère a chargé la direction régionale de la protection de l’enfance de suivre de près les différentes étapes de la prise en charge médicale des deux victimes et de leur fournir toutes les prises en charges nécessaires, notamment psychologique par des spécialistes en pédopsychiatrie afin de garantir et protéger leur intérêt supérieur, lit-on dans le communiqué

Le juge aux affaires familiales a par ailleurs décidé de retirer la garde à la mère, qui a été arrêtée et placée en détention.

Y. N.