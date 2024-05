Les diplomates européens à la découverte de Testour, Téboursouk et Dougga

Une journée d’immersion dans le patrimoine du nord-ouest tunisien à récemment été organisée à l’intention d’un certain nombre de diplomates européens accrédités en Tunisie.

Elle a été organisée par la Fondation Ben Abbes Stichting, dont l’objectif est de contribuer à la consolidation des échanges scientifiques, pédagogiques, culturels et socio-économiques entre la Belgique et la Tunisienne, sous l’égide du ministère des Affaires étrangères, et dans le cadre du Mois du Patrimoine en Tunisie (18 avril-18 mai), en concomitance avec la présidence belge du Conseil de l’Union européenne (UE).

L’objectif de cet événement de diplomatie économique, organisé en étroite collaboration avec l’ambassade de Belgique en Tunisie et la Délégation générale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était de faire découvrir les richesses d’une partie de la région du nord-ouest du pays aux participants afin de favoriser des projets de développement et de coopération aux plans culturel, touristique, économique et social.

Les participants à cette visite guidée, auxquels se sont joints des membres tunisiens et belges de ladite fondation, a fait escale simultanément dans les villes de Testour, Téboursouk, Dougga et son site archéologique, Djebba ainsi que plusieurs institutions agricoles patrimoniales de Thibar. Elle a permis de rencontrer des acteurs et intervenants locaux de tous bords.

A Teboursouk.

Mahmoud Ben Abbès, président de la fondation, a déclaré à cette occasion : «Le nord-ouest de la Tunisie représente un modèle d’inclusion et de tolérance où différentes cultures ont, de tout temps, tissé un milieu social riche et varié; un modèle de vie que nous espérons partager et mettre en avant». Il a aussi souligné «le potentiel extraordinaire de la jeunesse de cette région qui doit être connectée à ses racines pour exprimer tout son talent, son énergie et son potentiel».

De son côté, François Dumont, ambassadeur de Belgique en Tunisie, a estimé que cette visite informelle constituait «un exemple de l’amitié entre la Tunisie et la Belgique mais également l’Union européenne dans toutes leurs composantes». Le diplomate a considéré par ailleurs qu’il s’agissait «d’un autre regard sur la Tunisie, celui de son histoire, de ses traditions, de sa culture et de sa gastronomie, mais aussi celui de son avenir ».

A Testour.

La Fondation Ben Abbes Stitching, dont le siège social est basé à Bruxelles, a officiellement entamé ses activités en octobre 2022. Elle compte parmi ses membres des personnalités tunisiennes et belges de haut rang dont Maître Charlotte Piers, l’ambassadeur Patrick De Beyter, Jean-luc Calant et Maître Wajdi Khalifa.

La Belgique et la Tunisie ont toujours collaboré pour développer les relations privilégiées d’amitié et de coopération dans de nombreux domaines. M. Ben Abbès, qui est également conseiller en diplomatie économique, a créé, à travers sa fondation, un instrument pour rehausser les relations entre les deux pays.

D’après communiqué.