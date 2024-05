Israël : l’UNRWA à Jérusalem-Est «fermée» par un incendie criminel

Le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a temporairement fermé son siège à Jérusalem-Est occupée après un incendie criminel survenu jeudi 9 mai 2024 après des semaines de manifestations. (Illustration : L’UNRWA dans le collimateur d’Israël).

Sur les réseaux sociaux, le commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré jeudi soir que «des résidents israéliens ont incendié le périmètre à deux reprises». Le personnel de l’UNRWA et d’autres agences des Nations Unies se trouvaient à l’intérieur du complexe à ce moment-là.

Il a déclaré qu’il s’agissait du «deuxième incident épouvantable en moins d’une semaine» après une violente manifestation similaire mardi.

Bien qu’il n’y ait eu aucune victime parmi le personnel de l’UNRWA, l’incendie a causé d’importants dégâts aux espaces extérieurs, a-t-il précisé, soulignant qu’une station-service et un diesel se trouvent sur le terrain pour entretenir la flotte de voitures de l’agence.

Israël veut «brûler les Nations Unies»

Une foule accompagnée d’hommes armés a été vue à l’extérieur du complexe scandant «Brûlez les Nations Unies», a-t-il ajouté.

«C’est un développement scandaleux», a déclaré Lazzarini. Rt d’ajouter : «Une fois de plus, la vie du personnel de l’Onu était gravement menacée».

Le responsable onusien a dit qu’il avait pris la décision de fermer le complexe «jusqu’à ce que la sécurité soit rétablie».

Les extrémistes israéliens ont organisé des manifestations devant le complexe de l’UNRWA à Jérusalem au cours des deux derniers mois, «à l’appel d’un membre élu de la municipalité de Jérusalem».

Il a noté que la manifestation de mardi était devenue violente lorsque les manifestants ont lancé des pierres sur le personnel de l’Onu et sur les bâtiments, «sous la surveillance de la police israélienne».

Harcèlement, intimidation et vandalisme

«Au cours des derniers mois, le personnel de l’Onu a été régulièrement victime de harcèlement et d’intimidation. Notre complexe a été gravement vandalisé et endommagé. À plusieurs reprises, des extrémistes israéliens ont menacé notre personnel avec des armes», a encore déclaré le chef de l’UNRWA soulignant qu’il est de la responsabilité d’Israël, en tant que puissance occupante, de garantir que le personnel et les installations de l’Onu soient protégés à tout moment.

«J’appelle tous ceux qui ont de l’influence à mettre un terme à ces attaques et à demander des comptes à tous les responsables», a déclaré Lazzarini. «Les auteurs de ces attaques doivent faire l’objet d’une enquête et les responsables doivent rendre des comptes. Rien de moins établirait une nouvelle norme dangereuse», a-t-il conclu.

I. B. (avec communiqué).