Tunisie | Pour le déblocage du processus de réconciliation pénale

Plusieurs chefs d’entreprise tunisiens sont en détention, certains depuis près de deux ans, alors que certains d’entre eux ont demandé de bénéficier du processus de réconciliation pénale. D’autres ont quitté le pays de peur de subir le même sort, laissant derrière eux des milliers de familles privées de revenus.

Des avocats représentant des entrepreneurs concernés par la réconciliation pénale donneront une conférence de presse intitulée : «Réconciliation pénale : argent bloqué, entrepreneurs emprisonnés», vendredi 9 mai 2025, à 10 heures à l’Hôtel Sheraton à Tunis.

Cette conférence est un appel au dialogue avec les autorités judiciaires et politiques pour repenser ce processus bloqué et trouver un équilibre entre le besoin de justice et l’intérêt bien compris de l’économie nationale.

I. B.