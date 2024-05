Maison de l’avocat de Tunis : Vague de solidarité avec Sonia Dahmani

De nombreux avocats, activistes politiques et de la société civile se sont rendus à la Maison de l’avocat de Tunis afin d’effectuer une visite de solidarité avec Sonia Dahmani avocate et chroniqueuse politique sur IFM, visée par un mandat d’amener.

Dans la matinée du vendredi 10 mai 2024, Sonia Dahmani s’est rendue à la Maison de l’avocat de Tunis et a exprimé son refus de comparaître devant le juge d’instruction, n’ayant pas été informée du motif de sa convocation et n’ayant pas pu consulter le dossier.

Ses avocats ont alors demandé le report de l’audition, ce qui a été rejeté par le juge d’instruction, qui a émis dans la foulée un mandat d’amener.

Plusieurs parties ont dénoncé une atteinte à la liberté d’expression et un harcèlement contre Sonia Dahmani d’autant que selon les premières informations elle serait poursuivie sur la base du décret 54 suite à des déclarations médiatiques, relative à la situation migratoire en Tunisie.

Avocats, activistes et figures politiques se sont ainsi rendus à la Maison de l’avocat de Tunis pour exprimer leur soutien à Sonia Dahmani et dénoncer « des abus, une atteinte aux droits et aux libertés et une pression, menés systématiquement par les autorités».

