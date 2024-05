L’UTC inaugure son centre de recherche Cristal

L’Université Tunis Carthage (UTC), établissement d’enseignement supérieur privé en Tunisie, a inauguré son centre de recherche Cristal (Center for Research on Innovative Scholarship of Teaching and Learning), à son siège sis à la Soukra, Tunis.

«Ce centre reflète l’engagement de l’UTC envers l’innovation et l’excellence dans le domaine de l’éducation», note l’université privée dans un communiqué. Elle ajoute : «En fournissant aux enseignants les outils nécessaires pour élaborer des méthodes pédagogiques innovantes, ce centre vise à améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants, à renforcer les compétences des enseignants et à encourager une approche pédagogique novatrice.»

L’ouverture officielle dudit centre de recherche, le 9 mai 2024, représente une étape décisive dans le parcours de l’institution. Axé sur les méthodes pédagogiques innovantes et la recherche orientée vers un impact sociétal, il s’inscrit dans une dynamique d’évolution continue de l’enseignement supérieur, aussi bien en Tunisie que sur la scène internationale. Comme le souligne la professeure Hela Chebbi : «C’est important que les professeurs transforment leurs recherches en études de cas et articles de presse, pour maximiser l’impact de leurs travaux sur l’apprentissage des étudiants. En intégrant ces exemples concrets dans leurs cours, ils offriront aux étudiants une compréhension approfondie des matières enseignées, les préparant ainsi de manière optimale pour leur avenir».

Apprentissage dynamique et stimulant

Cette initiative répond de manière concrète à un besoin crucial dans le domaine de l’enseignement supérieur en Tunisie. En investissant dans la recherche pédagogique et l’innovation, elle vise à améliorer l’expérience d’apprentissage des étudiants tout en renforçant les compétences et les connaissances des enseignants.

Selon le professeur Denis Bédard, «dans les établissements d’enseignement supérieur, de façon générale, le développement de l’expertise en recherche est mieux soutenu que le développement de l’expertise pédagogique. S’agit-il pour autant de deux cibles et de deux démarches si différentes? Le cadre de référence du Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) propose des éléments de réponse à cette question et permet de baliser le parcours de conception, d’implantation et d’évaluation d’une innovation pédagogique». Cette démarche aura un impact positif sur l’ensemble de la société en favorisant une éducation de qualité, adaptée aux défis contemporains et aux besoins du marché du travail.

Le lancement du centre de recherche Cristal constitue ainsi une avancée significative dans la mission de l’UTC pour promouvoir l’excellence dans l’enseignement supérieur, soulignant son engagement envers un environnement d’apprentissage dynamique et stimulant pour ses étudiants.

Hela Chebbi et Denis Bédard.

Nouvelle ère pour l’innovation pédagogique

Le nouveau centre de recherche portera un intérêt particulier aux domaines clés de l’enseignement supérieur, notamment les stratégies d’enseignement (la pédagogie active, la méthode des cas, la classe inversée), l’évaluation des enseignements, la recherche à impact et l’intégration des technologies numériques, etc. Il proposera une série de webinaires et d’ateliers interactifs animés par des experts internationaux pour former les professeurs aux méthodes pédagogiques innovantes et à la valorisation de leurs travaux de recherche (médias, articles de presse, ouvrages).

A travers son nouveau centre des cas, Cristal constituera une plateforme dédiée à la rédaction d’études de cas réelles avec des entreprises tunisiennes et à leur diffusion. Les collaborations avec d’autres institutions, organismes gouvernementaux et entreprises privées favoriseront le développement des études de cas et des formations sur mesure.

Communiqué.