Chadha Hadj Mbarek : Examen de l’affaire en cassation

La Cour de cassation examinera, mardi 14 mai 2024, le recours déposé par la journaliste Chadha Hadj Mbarek, en détention depuis octobre 2021 dans le cadre de l’affaire «Instalingo».

Ce recours a été déposé contre la décision de la chambre d’accusation qui avait rejeté la décision du juge d’instruction quant au classement de l’affaire.

Rappelons que Chadha Hadj Mbarek fait face à de graves accusations et risque une lourde peine dans cette affaire, or selon la défense, la journaliste n’a aucun lien avec cette affaire et «son dossier est vide et dépourvu de preuves sur les faits qui lui sont reprochés».

Y. N.