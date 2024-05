La détention provisoire de Zeghidi et Bsaies prolongée de 48 heures

Selon IFM, citant des avocats des prévenus présents aujourd’hui, lundi 13 mai 2024, au Palais de Justice de Tunis, la période de détention provisoire de Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies a été prolongée de 4 heures.

Les deux des journalistes de la radio, arrêtés samedi, sont auditionnés depuis ce matin par le juge d’instruction et l’instruction devra se poursuivre encore 48 heures.

Tout comme leur collègue de IFM, Sonia Dahmani, arrêtée le même jour lors d’une descente de police à la Maison de l’avocat où elle s’était réfugiée, Zeghidi et Bsaies sont poursuivis pour des déclarations médiatiques sur la base du très controversé décret-loi 54 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication et aux atteintes à la liberté de la presse et d’expression. Et non des décrets-lois 155 relatif à la liberté de la presse et 116 relatif à la communication audiovisuelle, comme le demandent les organisations professionnelles et de la société civile, car ces deux textes promulgués en novembre 2011 sont censés être la référence juridique dans les délits de presse.

I. B.