Tunisie : Communiqué du MI à propos de l’arrestation de Me Zagrouba

Le ministère de l’Intérieur a publié un communiqué, dans la soirée de ce lundi 13 mai 2024, à propos de l’arrestation de l’avocat Mehdi Zagrouba, arrêté ce soir lors d’une descente effectuée à la Maison de l’avocat de Tunis.

Dans son communiqué, le ministère de l’Intérieur a évoqué des poursuites contre deux avocats (sans citer leurs noms), en précisant qu’une enquête a été ouverte sur la base d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et dans laquelle on voit deux sécuritaires relevant de la direction de la police judiciaire se faire agresser par deux avocats.

Le département de l’Intérieur a précisé que contrairement aux rumeurs relayées par certaines parties, le ministère public a ouvert une enquête sur l’agression des agents empêchés de faire leur travail et non pas suite à la participation des avocats au mouvement de protestation observé par le secteur.

La même source a fait savoir que le Parquet a ouvert une enquête pour outrage à un fonctionnaire public lors de l’exercice de ses fonctions, et violences physiques et verbales contre les deux sécuritaires précités.

Il s’agit de l’avocat Mehdi Zagrouba ( arrêté ce soir) et de Me Nidhal Salhi, selon leurs confrères qui dénoncent une nouvelle violation de la Maison de l’avocat et une atteinte à la profession, d’autant que des dégâts matériels ont été causés dans les locaux lors de l’interpellation de Me Zagrouba.

Y. N.