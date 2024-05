Tunisie : Les représentants de Diwan FM & IFM convoqués par la brigade d’El-Gorjani

Les représentants des radios IFM et Diwan FM ont reçu, ce lundi 13 mai 2024, une convocation pour être entendus par la brigade des enquêtes d’El-Gorjani.

C’est ce qu’ont annoncé les deux radios, en précisant que ni le directeur et représentant de IFM Hamed Souayah, ni le représentant de Diwan FM n’ont été informés de l’objet de cette convocation.

Celle-ci survient après l’arrestation des chroniqueurs IFM Borhen Bssais et Mourad Zeghidi dont la garde à vue à été prolongée, ce lundi, de 48 heures supplémentaires et le mandat de dépôt émis ce jour, à l’encontre de l’avocate et chroniqueuse IFM Sonia Dahmani, arrêtée samedi soir lors d’une descente effectuée à la Maison de l’Avocat de Tunis, où elle s’était réfugiée.

Rappelons que ces derniers ont bénéficié d’une vague de soutien, notamment par des activistes de la société civile, des partis politiques, différentes organisations et associations ainsi que le Syndicat des journalistes, qui ont dénoncé une atteinte à la liberté d’opinion, d’expression et de la presse et ont appelé à leur libération.

Y. N.