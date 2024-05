Tunisie : Jawher Ben Mbarek met fin à sa grève de la faim

Jawher Ben Mbarek a décidé, mardi 14 mai 2024, de mettre fin à la grève de la faim qu’il observait depuis le 23 avril dernier afin de dénoncer sa détention et celle des autres détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’État.

C’est ce qu’a fait savoir la Coordination des familles des détenus politiques dans un communiqué publié ce soir, en précisant que Jawher Ben Mbarek a pris cette décision en réponse à l’appel qui lu a été lancé par différentes parties, notamment des associations, des organisations et des partis politiques ainsi que son comité de défense.

Ces derniers avaient appelé Jawher Ben Mbarek à lever sa grève de la faim afin de préserver sa santé, d’autant que son état s’était dégradé, nécessitant son transfert à l’hôpital à plusieurs reprises.

« La Coordination réitère son soutien inconditionnel aux détenus politiques, à leurs revendications légitimes et à leur droit à la liberté, elle renouvelle son appel aux patriotes et à chaque âme libre à s’unir pour exiger la levée des poursuites et la libération des les détenus dans l’affaire de complot présumé », lit-on encore dans le communiqué.

