Sa fille Yesmine : «Mourad Zeghidi est sage, modéré et éloquent»

Dans le poste Facebook que nous reproduisons ci-dessous, Yesmine Zeghidi-Hayouni s’dresse à son père, le journaliste Mourad Zeghidi, arrêté samedi dernier et qui doit comparaître aujourd’hui, mercredi, avec ses collègues Borhen Bsaies et Sonia Dahmani, tous poursuivis pour des déclarations de presse.

Samedi soir, 20h. La police est venue toquer à la porte de la maison. Ils nous ont emmenés au commissariat : je n’allais évidemment pas te laisser y aller seul. J’en suis assez vite sortie, pensant que tu allais me suivre de près. Mais trois jours après, tu n’es toujours pas là.

Samedi soir, mon père Mourad Zeghidi a été arrêté par la police. Il est poursuivi sur la base du décret-loi 54 : «Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars quiconque utilise sciemment des […] réseaux d’information et de communication en vue de produire, répandre, diffuser, ou envoyer, ou rédiger de fausses nouvelles, de fausses données […] ou faussement attribués à autrui dans le but de porter atteinte aux droits d’autrui ou porter préjudice à la sureté publique ou à la défense nationale ou de semer la terreur parmi la population. »

33 ans que Mourad Zeghidi est journaliste. Juriste de formation, c’est un homme d’une impressionnante culture générale. Depuis 33 ans, il exerce son métier avec un professionnalisme sans faille, une analyse toujours pertinente et une droiture exemplaire. Depuis 33 ans, comme le veut son métier, il recueille, recherche, vérifie et distribue l’information. Et depuis 10 ans, il la distribue aux Tunisiens presque tous les jours, avec un dévouement sans pareil envers son pays, notre pays. Amoureux de la Tunisie, il l’a toujours défendue avec intégrité et honnêteté.

Aujourd’hui, il est n’est pas coupable du crime dont on l’accuse. «J’appelle sage celui qui, tout innocent qu’il est, supporte les injures et les coups avec une patience égale à sa force.» (Bouddha) Il est innocent Mourad. Il est sage, il est modéré et éloquent, et d’une éloquence dont il ne se sert qu’à bon escient.

Nous demandons donc avec conviction sa libération, dans les plus brefs délais.

Même au cœur des épreuves, il fait preuve d’une force et d’une dignité remarquables. Nous sommes tous derrière toi Papa. On t’attend de pied ferme demain [mercredi 15 mai] au tribunal. On sera à tes côtés jusqu’au bout, quoi qu’il advienne, prêts à affronter ensemble ce que la vie nous réserve.

PS : Je me suis concentrée comme j’ai pu et j’ai fini mon mémoire, ne t’inquiète pas Papa. Je l’ai fait pour toi.