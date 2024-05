TTM Expo 2024 : Retour en images sur le 1er Salon du tourisme médical tunisien à Paris

« Voyagez vers la santé » : Fruit d’une partenariat entre Square events et SCS sociéte spécialisée dans le secteur médical en Tunisie, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Fédération nationale de la Santé, relevant de l’Union tunisienne du commerce et de l’artisanat (Utica), le 1er Salon du tourisme médical tunisien s’est tenu à Paris.

Le TTM Expo 2024 a rassemblé du 3 au 5 mai 2024 des professionnels de la santé, des passionnés du bien-être et des acteurs clés du tourisme médical, offrant une plateforme pour découvrir les dernières tendances, technologies et opportunités dans ce domaine en pleine croissance.

L’évènement a notamment été marqué par des conférences animées par des experts et a été l’occasion de promouvoir la Tunisie comme une destination de choix pour les soins de santé et le tourisme médical, tout en stimulant l’innovation et les partenariats stratégiques.

TTM Expo 2024 a été une occasion pour mettre en avant les meilleures pratiques et les dernières avancées dans le domaine du tourisme médical en Tunisie et le savoir-faire médical et qualité des soins en vue de développer d’autres projets tels que la prise en charge des seniors dépendants ou non, qui ont besoin d’un suivi médical.

Organisé sous le slogan « Voyagez vers la santé » le 1er Salon du tourisme médical tunisien à Paris a également été une occasion renouvelée pour faire la promotion de la destination Tunisie.