«Faites-vous plaisir» dans l’un des hôtels Iberostar en Tunisie

Iberostar Hotels & Resorts, chaîne hôtelière leader avec plus de 100 établissements de haut standing répartis dans les principales destinations touristiques, invite sa clientèle à se faire plaisir et venir se détendre dans les hôtels en bord de mer où elle est présente en Tunisie afin de se défaire de la pression et des soucis du quotidien.

Le slogan «Faites-vous plaisir» est fondamental chez Iberostar et notamment à Djerba, Mahdia, Skanès/Monastir, Sousse/El Kantaoui et Yasmine Hammamet où l’on considère que les vacances sont cette période de l’année où la seule chose qui devrait compter, c’est le moment passé par le vacancier avec sa famille, son partenaire ou ses amis.

L’objectif étant que durant son séjour dans l’un de ces hôtels, celui-ci se concentre sur lui-même et ses proches, comme passer toute la journée à la piscine avec ses enfants, danser longuement sous les étoiles, déguster des plats délicieux, prendre la plus belle photo de l’hôtel pour faire envie à ses collègues, se faire servir un cocktail dans un lit libanais, regarder l’horizon en famille, trouver la meilleure façon de faire une selfie, etc.

Par ailleurs, en plus de rendre des vacances toujours plus tranquilles, d’offrir une qualité de services selon leurs standards internationaux, les hôtels Iberostar s’attachent à les rendre plus durables.

Leader en matière de tourisme responsable, la chaîne place l’économie circulaire au centre de sa stratégie selon un agenda qu’elle a défini visant à devenir sans déchets d’ici 2025, neutre en carbone d’ici 2030 et 100 % responsable dans ses produits de la mer, veillant ainsi à la santé des écosystèmes entourant ses hôtels.

La dualité entre la durabilité et le plaisir combine le contexte et les besoins des consommateurs, ce qui différencie Iberostar dans cette catégorie et lui permet de laisser une empreinte positive tout en maintenant une qualité exceptionnelle pour laisser à ses hôtes un souvenir exceptionnel de leurs vacances pendant notamment les 7 jours de vacances qu’ils s’offrent par an et qui permet une rupture totale par rapport au rythme de vie des 358 autres jours de l’année.

La durabilité ne doit en aucun cas constituer un souci. Elle est reliée à de bonnes vacances, à la quête de plaisir et de tranquillité d’esprit des hôtes.

Un modèle de tourisme responsable

Iberostar Hotels & Resorts est une chaîne hôtelière de premier plan qui promeut un modèle de tourisme responsable axé sur le respect des personnes et de l’environnement. Elle compte plus de 100 hôtels 4 et 5 étoiles dans les principales destinations touristiques d’Europe, d’Afrique et d’Amérique. Le portefeuille d’hôtels d’Iberostar offre à ses clients des hôtels de plage, des hôtels urbains et des hôtels historiques.

Pour plus d’informations, se connecter sur ce lien.