Trafic de drogue à Djerba : Un étranger et son complice tunisien placés en détention

Un étranger a été arrêté, en possession de cocaïne et de cannabis à l’aéroport international de Djerba-Zarzis et son complice tunisien a été interpellé chez lui à Ajim, où la police a saisi des devises, des voitures de luxe, un yacht et une ambulance…

Le voyageur a été interpellé par les unités sécuritaires de l’aéroport de Djerba en coordination avec les autorités douanières, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué publié jeudi 14 novembre 2024, en précisant que ce dernier était en possession d’une quantité de cocaïne et de 16 plaquettes de cannabis.

Cette arrestation a permis celle d’un Tunisien habitant dans la région d’Ajim, où une descente a été effectuée en coordination avec le Parquet et où la police judiciaire a saisi une somme en dinars tunisiens, des devises étrangères, des bijoux, des voitures de luxe, un yacht et une ambulance…

Les deux suspects ont été placés en détention et l’enquête se poursuit afin de mettre la main sur les autres membres de ce réseau international de trafic de drogue, précise encore la DGSN.

Y. N.