‘‘Les Deux Lunes’’: les Mille et une Nuits sur des airs italiens

Grand succès public pour ‘‘Les Deux Lunes’’, un spectacle théâtral narratif avec musique live du World Youth Orchestra, donné le samedi 11 mai 2024, à l’Institut supérieur de musique de Tunis (ISMT).

‘‘Les Deux Lunes’’ , promu et soutenu par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, organisé par l’Institut culturel italien de Tunis en collaboration avec l’ISMT, raconte un épisode des Mille et une Nuits, accompagné de poèmes et d’airs italiens des XVIe et XVIIe siècles, de vers appartenant à la littérature arabe médiévale et de musiques de l’ancienne tradition maghrébine et arabo-andalouse.

Les paroles et la musique sont du maestro Damiano Giuranna, qui suit également la direction artistique du projet.

Sur la scène de la salle de concert baroque de l’ISMT, les deux actrices, accompagnées de sept musiciens du World Youth Orchestra dirigé par Giuranna, ont fait étalage de leur art devant un public enchanté.

Le récit procède «à travers un mélange entre l’italien et l’arabe» et se concentre immédiatement sur «quelques thèmes archétypaux qui sont présents dans les anciens poèmes de l’humanité et qui dérivent d’une ancienne culture de sagesse commune à toutes les civilisations», lit-on dans une note relative au spectacle.

Au centre de l’exposition se trouve la figure féminine de Shahrazad, emblème archétypal et universel de l’intelligence et de la sagesse féminines.