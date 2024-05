Rapport mensuel : Hausse inquiétante des violences contre les journalistes (SNJT)

Dans son rapport mensuel du mois de février 2024, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a révélé une hausse inquiétante des violences contre les journalistes enregistrées durant le mois d’avril 2024.

Le SNJT affirme que selon le rapport effectué par son Unité de monitoring, 32 journalistes, 5 photojournalistes et 7 animateurs de différentes institutions médiatiques, ont été victimes de violences, ajoutant que celles-ci ont été commises notamment par des sécuritaires, des fonctionnaires, des activistes sur les réseaux sociaux, ainsi que différents responsables.

Le Syndicat a de ce fait appelé au respect des journalistes et de la loi réglementant le travail journalistique, tout en demandant à la présidence du gouvernement le retrait des circulaires entravant l’accès à l’information,

Dans ses recommandations, le SNJT s’est également adressé à la présidence de la République, l’appelant à « réviser sa politique de communication et à traiter avec plus d’ouverture sur les médias tunisiens et étrangers », tout en réclamant auprès des autorités judiciaires, la libération des journalistes en détention et en leur garantissant un procès équitable sur la base du décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse.

Y. N.