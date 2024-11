Abir Moussi condamnée à 16 mois en appel dans l’affaire l’opposant à l’Isie

La présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a été condamnée en appel à 16 mois de prison ferme, dans le cadre de l’affaire l’opposant à l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

C’est ce qu’a fait savoir Me Naoufel Bouden, membre du comité de la défense d’Abir Moussi, dans un post publié sur sa page Facebook dans la soirée de ce vendredi 22 novembre 2024, en précisant que la condamnation a été effectuée sur la base de l’article 24 du décret 54.

La même source a ajouté que les avocats vont former un pourvoi en cassation, tout en soulignant qu’ils continueront à défendre Abir Moussi « pour que justice soit rendue» et en affirmant qu’ils visent « une libération et un non-lieu» dans cette affaire.

Y. N.