La Tunisie encourage le retour volontaire des migrants irréguliers

La Tunisie conclut des accords avec des pays africains pour encourager le retour volontaire des migrants irréguliers, a déclaré le secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères, Mounir Ben Rjiba, soulignant que «le nombre de demandes de rapatriement librement consenti est en constante augmentation, les expulsions se multiplient ainsi que les opérations de lutte contre les tentatives de migration irrégulière». (Illustration: Mounir Ben Rejiba au centre).

Le secrétaire d’Etat, qui parlait lors d’une audition sur l’immigration irrégulière devant la Commission parlementaire des relations extérieures, de la coopération internationale, des Tunisiens à l’étranger et de la migration, a affirmé que la stratégie nationale de lutte contre l’immigration irrégulière est basée sur la coordination entre différents partenaires, notamment les pays européens et les organisations internationales, rapporte un communiqué de presse de l’Assemblée.

Ben Rjiba a expliqué que la Tunisie est confrontée au phénomène de l’immigration irrégulière en raison de sa position stratégique et de sa proximité avec l’espace européen et a évoqué les conjonctures internationales qui ont contribué à la propagation de ce phénomène, notamment la situation politique et sécuritaire de nombreux pays africains et le rôle déclinant de certains pays dans la lutte contre le phénomène de l’immigration irrégulière et dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Ben Rjiba a également souligné «la persévérance de la Tunisie dans la lutte contre le phénomène de l’immigration irrégulière et dans le respect des engagements internationaux fondés sur le respect des droits de l’homme, sans pour autant devenir le gendarme des frontières sud de l’Europe».