Paris : Rassemblement des avocats en solidarité avec leurs confères en Tunisie

Des avocats du barreau de Paris ont organisé un rassemblement, hier vendredi 17 mai 2024, devant l’ambassade tunisienne pour soutenir et réclamer la libération de leurs consœurs et confères en détention en Tunisie.

Les avocats se sont mobilisés en réponse à l’appel de la confédération internationale des barreaux afin de de réclamer le respect de l’État de droit et des libertés en Tunisie et appeler à mettre fin aux poursuites visant leurs confrères, lors de l’exercice de leurs fonctions.

« Nous pensons tout particulièrement à notre consœur Sonia Dahmani et notre confrère Mehdi Zagrouba qui se trouvent, à l’heure actuelle, toujours incarcérés. Plus que jamais le barreau de Paris est à leurs côtés, ainsi qu’au côté de tous les avocats, magistrats et journalistes encore menacés dans l’exercice de leurs fonctions à travers le monde», lit-on dans une note diffusée par le barreau de Paris.

« Quand on attaque les avocats et les avocates, c’est toute la société civile que l’on attaque. Aujourd’hui, prendre une position forte par rapport à la situation actuelle, c’est montrer un message fort par rapport à la société tunisienne à laquelle on est tous solidaires », a lancé Niels Bernardini, président la fédération des jeunes avocats de France, cité par RFI.

Y. N.