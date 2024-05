Des Tunisiens manifestent contre les migrants en transit vers l’Europe

Des centaines de manifestants anti-migrants ont défilé, samedi 18 mai 2024, dans les rues de Jebeniana (gouvernorat de Sfax), pour protester contre la présence de migrants subsahariens bloqués dans leur région en attendant de tenter la traversée en bateau vers l’Europe, alors que le pays intensifie ses efforts de patrouille aux frontières.

Sam Metz

La colère anti-migrants monte dans les villes pauvres comme Jebeniana, le long de la côte tunisienne, qui sont devenues une rampe de lancement pour des milliers de personnes espérant atteindre l’Europe par bateau.

Scandant des slogans contre l’installation de migrants en Tunisie, les manifestants ont exigé que le gouvernement agisse pour aider les communautés agricoles confrontées à des milliers de migrants vivant dans des campements de bâches au milieu de leurs oliveraies.

«Vous les avez amenés ici et il est de votre responsabilité de les renvoyer dans leur pays d’origine», a déclaré Moamen Salemi, un retraité de 63 ans originaire d’El-Amra, une ville proche, lors de la manifestation. «Il y a une pénurie de nourriture dans toute la ville d’El-Amra, notamment du sucre, de la farine, du pain et de nombreux autres produits», ajoute-t-il.

Dernière étape pour ceux qui rêvent d’une vie meilleure en Europe, Jebeniana et El-Amra reflètent les problèmes complexes auxquels est confrontée la Tunisie, un point de transit clé pour les migrants en provenance de Syrie, du Bangladesh et de divers pays d’Afrique subsaharienne.

Les forces de l’ordre ont renforcé leur présence dans les deux villes agricoles, où vivent environ 83 000 Tunisiens parmi un nombre croissant de migrants venus du monde entier.

Les manifestants affirment qu’ils ont supporté le coût des efforts déployés par la Tunisie pour empêcher les migrants d’atteindre l’Union européenne (UE) moins d’un an après que le pays a négocié un pacte anti-immigration avec le bloc des 27 pays pour mieux contrôler sa frontière maritime et recevoir plus d’un milliard d’euros. (1,1 milliard de dollars) d’aide.

Les garde-côtes tunisiens ont déclaré avoir déjoué cette année plus de 21 000 tentatives de migration par voie terrestre ou maritime. Moins de 8 000 personnes ont voyagé avec succès par bateau de la Tunisie vers l’Italie au cours des quatre premiers mois de 2024, soit trois fois moins qu’en 2023, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.

Cette année, davantage de Tunisiens ont voyagé en bateau de fortune vers l’Italie que de migrants en provenance de pays d’Afrique subsaharienne.

Des manifestations anti-migrants ont éclaté dans la ville de Sfax l’année dernière, quelques mois après que le président tunisien Kaïs Saïed a appelé à des mesures pour lutter contre la violence et la criminalité, selon lui causées par l’immigration clandestine. Mais il s’agit d’une nouveauté à Jebeniana et à El-Amra, où une manifestation similaire a eu lieu au début du mois.

Des campements ont surgi et se sont étendus à la périphérie des deux villes après que les autorités locales ont commencé à les expulser de plus en plus de Sfax l’année dernière.

Le bureau tunisien de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré qu’environ 7 000 migrants vivaient près de Jebeniana et d’El-Amra, même si les habitants estiment que ce nombre pourrait être beaucoup plus élevé.

Traduit de l’anglais.

Source : Associated Press.