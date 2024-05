La nouvelle vision énergétique de la Tunisie

La Tunisie a participé à la troisième édition du Forum international «Vers le Sud : stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en Méditerranée», tenu les 17 et 18 mai à Sorrente, dans le sud de l’Italie.

Deux cents participants ont pris part à l’événement, dont des ministres de l’énergie, des hommes politiques, des décideurs économiques et des chefs d’entreprise de plus de 30 pays.

L’instabilité des prix internationaux du pétrole et du gaz et l’insécurité de l’approvisionnement constituent les principaux défis pour les importateurs d’énergie au milieu des conflits géopolitiques internationaux, a indiqué la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub, lors d’un atelier tenu en marge du forum qui débattait de «la nouvelle vision énergétique du Sud».

La Tunisie, a-t-elle aussi indiqué, a adopté une stratégie énergétique d’ici 2035 qui répond aux exigences actuelles et vise à favoriser la transition du système conventionnel de production et de consommation vers un modèle énergétique durable fondé sur la diversification des sources d’énergie propres, telles que l’hydrogène vert.

La stratégie s’articule autour de la consolidation de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs, notamment les transports, pour gérer la demande d’énergie et introduire des changements dans les comportements de consommation.

Chiboub s’est également entretenu avec le ministre algérien de l’Energie, Mohamed Arkab. L’entretien a porté en particulier sur le partenariat énergétique et les moyens de développer la coopération dans le secteur des mines et des engrais. Ainsi que l’intensification de la coopération commerciale et technique et l’échange d’expériences et d’expertise.