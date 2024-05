El Seed lance l’huile d’olive tunisienne Tacapae et illustre ses bouteilles

L’artiste franco-tunisien El Seed s’est inspiré de la calligraphie arabe (parfois appelée «calligraffiti») pour embellir les favelas du Brésil, les bâtiments marginalisés du Caire et le désert saoudien. Il est connu pour travailler avec les communautés locales pour partager des messages de connexion humaine, basés sur des citations d’écrivains et de philosophes influents.

Rawaa Talass

S’écartant de ses œuvres habituelles à grande échelle, l’artiste a récemment lancé son projet le plus intime à ce jour. Le projet s’appelle «Tacapae» et consiste en des bouteilles remplies d’huile d’olive décorées de la calligraphie tourbillonnante d’El Seed. Le nom de la marque est inspiré du nom grec ancien de la ville natale de l’artiste, Gabès, dans le sud de la Tunisie, d’où provient l’huile d’olive.

«Je ne voulais pas l’appeler El Seed Olive Oil parce que je ne relie pas l’huile à ma personne», a déclaré El Seed à Arab News dans son studio de Dubaï sur Alserkal Avenue. «Je suis le fondateur, mais l’objectif est d’avoir chaque année une bouteille conçue par d’autres artistes. C’est une sorte de partenariat», ajoute-t-il

El Seed explique que son cousin l’a informé d’un terrain à vendre à Gabès. «Et il se trouve que les oliviers de cette terre ont été plantés par mon arrière-grand-père», raconte-t-il.

El Seed a acheté le terrain et ses arbres fournissent désormais l’huile de Tacapae. Au total, 31 bouteilles (un hommage aux 31 arbres d’origine du pays) ont été personnellement finies à la main par l’artiste lui-même.

L’aspect le plus puissant des bouteilles en céramique faites à la main est la citation utilisée par El Seed. Traduit en arabe d’une citation du romancier américain du XXe siècle John Dos Passos, on peut y lire : «Vous pouvez arracher un homme à son pays, mais pas le pays au cœur d’un homme.»

Ces mots ont résonné avec El Seed toute sa vie. «Personne ne peut vous enlever tous les souvenirs que vous portez d’un endroit particulier», dit-il. Et de conclure : «J’ai grandi en France, je vis aux États-Unis et au Canada et je passe du temps au Moyen-Orient, mais mon objectif principal est la Tunisie. Je le porte avec moi»

Traduit de l’anglais.

Source : Arab News.