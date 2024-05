Tunisie : Moungi Bawendi décoré de l’insigne de l’Ordre de la République

Le président de la République Kaïs Saïed, a décoré, ce mardi 21 mai 2024, Moungi Bawendi (Prix Nobel de chimie 2023), de l’insigne de première classe de l’Ordre de la République.

Une cérémonie a été organisée à cette occasion au palais de Carthage, annonce un communiqué de la Présidence, en indiquant que chef de l’État a réaffirmé l’engagement de l’État en faveur de l’éducation, de l’enseignement, de la recherche scientifique et de la création de toutes les conditions propices pour que les Tunisiens et Tunisiennes puissent accéder aux plus hauts niveaux scientifiques.

La Tunisie regorge de compétences qui font la fierté de notre pays, et que de nombreux pays font appel à ces compétences en raison de leur excellence dans tous les domaines, même les plus pointus et les plus modernes, a ajouté Kaïs Saïed.

Rappelons que le prix Nobel de chimie 2023 a été décerné en septembre 2023 à un trio composé de Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov, travaillant tous trois sur les nanoparticules. Moungi Bawendi (fils de Feu Professeur Salah Baouendi), est l’un des pionniers de la recherche sur les puits quantiques et l’un des chimistes les plus cités du monde

Y. N.