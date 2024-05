Tunisie : vers la création d’une agence antifraude dans le secteur des assurances

L’intelligence artificielle (IA) doit être introduite dans le secteur des assurances pour améliorer les services et identifier de nouveaux produits, a déclaré Hatem Amira, directeur exécutif de la Fédération tunisienne des sociétés d’assurance (Ftusa).

S’exprimant en marge du 17e RDV de Carthage de l’Assurance et de la Réassurance, tenu les 19 et 20 mai 2024 à Tunis, sous le thème «Le secteur de l’assurance et les défis de l’intelligence artificielle (IA)», le responsable a indiqué que les bénéfices de l’IA dans le secteur de l’assurance incluent la simplification de l’information et sa mise à disposition du client, qui n’aura plus à se déplacer. L’objectif est également d’améliorer et de personnaliser les services et de lutter contre la fraude, a-t-il ajouté.

La FTUSA s’engage à créer une plateforme électronique qui contiendra des informations sur le secteur, les entreprises et les services fournis.

Il a également annoncé la création, dans les prochaines semaines, d’une agence antifraude dans le secteur des assurances, un projet qui sera mis en œuvre une fois ses statuts approuvés.

De son côté, Zouheir Attalah, directeur de cabinet du ministre des Finances, a souligné que l’IA dans le secteur des assurances est un élément clé pour soutenir l’économie nationale et prévoir les risques et la fraude.

Les risques liés à l’intégration de l’IA dans le secteur doivent être évalués et les transitions numériques majeures doivent être préparées à l’avance, a-t-il souligné.

D’après Tap.