Cannes : «Tunisie, terre de tournage cinématographique»

En marge de la 77e édition du Festival de Cannes, le pavillon tunisien au Village international Pantiaro a organisé une activité promotionnelle sous le thème : «Tunisie, terre de tournage cinématographique».

Cet événement, organisé avec la participation de Cine Trip Tunisia, s’est déroulé en présence des personnages mythiques de la célèbre saga cinématographique de George Lucas, ‘‘Star Wars’’, dont le premier épisode a été tourné en Tunisie. On a aussi procédé à la présentation des sites de tournage les plus importants et célèbres de Tunisie, où un grand nombre de films internationaux ont été tournés de Franco Zeffirelli (‘‘Jésus de Nazareth’’) à Roman Polanski (‘‘Le Pirate’’), en passant par Anthony Minghella (‘‘Le Patient anglais’’), pour ne citer que ceux-là.

I. B.