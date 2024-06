L’hôtel du Lac de Tunis en forme de pyramide inversée ne sera pas démoli

Le célèbre Hôtel du Lac à Tunis ne sera pas démoli. Sa structure sera préservée et son architecture rénovée de manière à faire de cet établissement emblématique de l’architecture moderniste des années 1950 et 1970 un point d’attraction touristique au cœur de la capitale tunisienne.

C’est ce qui a été décidé lors d’une réunion entre des responsables du ministère du Tourisme, dont le siège jouxte cet hôtel, et les dirigeants de la société d’investissement libyenne qui en est propriétaire, après l’avoir acheté il y a une vingtaine d’années à un hôtelier tunisien.

Selon le délégué au tourisme de Tunis, Anas Boukhriss, cité par l’agence Tap, des centaines de citoyens, créatifs, artistes et militants de la société civile s’étaient opposés, en 2013, à l’idée de démolir l’hôtel pour construire un autre bâtiment sur son emplacement comme le propriétaire en avait eu alors l’intention. Ils ont lancé diverses initiatives pour appeler à sauvegarder ce bâtiment, symbole d’une architecture brutaliste ayant fleuri dans le monde il y a quelques décennies.

Conçue au début des années 1970 par l’architecte italien Raffaele Contigiani, la construction qui a révolutionné le paysage architectural tunisien avec sa forme caractéristique de pyramide inversée est abandonnée depuis 20 ans, mais représente dans le cœur de nombreux Tunisiens le symbole d’une phase historique, d’une identité culturelle et d’une perspective de progrès qui a ouvert le pays à de profonds changements.

La structure en pyramide inversée ressemble à un grand oiseau qui déploie ses ailes, à une figure hiératique qui ouvre ses bras et son manteau, à quelque chose qui s’ouvre vers le ciel… Sa position à proximité sur les berges du Lac de Tunis dote ses chambres d’une très belle vue sur la capitale et ses environs.

Le projet architectural a fait débat pour son style défini comme «brutal», paradoxal, provocateur et tout cela semble avoir envoûté un grand réalisateur-producteur de cinéma comme George Lucas qui semble s’en être inspiré pour créer la forteresse apparaissant dans sa fameuse saga de l’espace ‘‘Star Wars’’, en partie tournée dans le désert du sud tunisien.

Le brutalisme est un style architectural hérité du Royaume Uni. Il a connu une grande popularité dans les années 50 jusqu’aux années 70. Il se distingue par des formes simples et épurées, avec une prédominance du béton laissé brut, la non dissimulation des infrastructures techniques et la répétition des fenêtres. L’hôtel du Lac de Tunis est l’une des plus célèbres incarnation de ce style architectural qui a fait son temps.

I. B.