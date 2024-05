L’Italie accompagne le Plan de développement de la Tunisie

L’Italie va accompagner la Tunisie dans la mise en œuvre de son Plan de développement 2023-2025. L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a signé, aujourd’hui, mercredi 22 mai 2024, un nouvel accord avec le Bureau des services et des projets des Nations Unies (Unops) portant sur un soutien au ministère tunisien de l’Économie et du Plan dans ce contexte.

C’est la représentation diplomatique italienne qui l’a fait savoir sur le réseau X.

Il s’agit d’une contribution à la mise en œuvre des politiques publiques et des investissements prévus par le Plan de développement 2023-2025 pour une relance durable, précise l’Agence italienne de coopération au développement AICS Tunis qui met en œuvre l’intervention.

«Avec un soutien financier de 1 million d’euros, la Coopération italienne renouvelle son engagement à renforcer la capacité du gouvernement tunisien à atteindre les objectifs ambitieux fixés dans les programmes de réformes pour renforcer le développement du capital humain, promouvoir une économie compétitive et verte, contrer le effets du changement climatique et soutenir la cohésion sociale et le développement territorial inclusif», lit-on dans une note de l’AICS Tunis.

Source : Ansamed.