‘‘Notre regard’’, une nouvelle revue spécialisée dans les cinémas arabes et africains

Une nouvelle revue numérique de critique de cinéma a vu le jour en Tunisie. Elle s’appelle ‘‘Notre regard sur les cinémas arabes et africains’’. Le n° 1 (Mai 2024), exceptionnellement en accès libre, est téléchargeable sur le site ‘‘Cinematunisien.com’’.

On lit dans ce premier numéro un article sur le ‘‘Festival des films de femmes d’Assouan’’, dont la Tunisie était le pays invité d’honneur, un dossier sur ‘‘L’indéfectible lien entre le cinéma et sa propre critique’’, et des articles sur ‘‘Les politiques publiques dans le domaine du cinéma’’, ‘‘Les archives audiovisuelles tunisiennes’’, ‘‘Modernité et cinéma tunisien’’, ainsi que des notes critiques consacrées aux nouveaux films tunisiens (‘‘Les filles d’Olfa’’, ‘‘Tlamess’’, ‘‘Sous les figues’’ et ‘‘Par-delà les montagnes’’). Des rubriques sont également consacrées aux cinémas arabe et africain avec des focus sur Shadi Abdessalem et le cinéma sénégalais.

Parmi les auteurs de ce premier numéro, on citera Fathi Kharrat, Neila Gharbi, Mohamed Challouf, Hamadi Bouabid, Mohamed Jaoua, Baba Diop et Mouldi Fehri, directeur et rédacteur en chef de la revue, dont le comité de rédaction compte les critiques de cinéma les plus en vue actuellement.

La revue, éditée à Paris et imprimée en Tunisie, en association et en collaboration avec l’association Ciné Sud Patrimoine, paraîtra tous les trois mois.

