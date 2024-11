L’Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC) organise une rencontre avec les cinéphiles et les passionnés de cinéma, ce jeudi 14 novembre 2024, à la Cité de la culture, à Tunis, et ce, à l’occasion de la parution d’un nouvel ouvrage : ‘‘Regards sur le cinéma amateur tunisien’’, édité par Sahar.

La présentation de l’ouvrage collectif publié par l’ATPCC et codirigé par Ons Kamoun et Kamel Ben Ouanes, aura lieu dans le hall de la Bibliothèque Mohamed Mahfoudh vers 17h. Elle sera suivie de la projection à la salle Tahar Cheriaâ, à partir de 18h30, de six courts métrages de cinéastes amateurs.

Il s’agit de : ‘‘Nachwa’’ (1971) de Hamadi Bouabid, ‘‘Seuils interdits’’ (1972) de Ridha Béhi, ‘‘Mansour et le Régime’’ (2002) de Mohamed Bouhjar et Slim Amamou, ‘‘Le Cuirassé Abdelkerim’’ (2002) de Walid Mattar, ‘‘Dénouement’’ (2004) d’Anouar Lahouar et ‘‘Fils de pauvreté’’ (2012) de Nidhal Ben Hassine.

Créée en 1986, l’ATPCC œuvre pour la création d’un environnement propice à la production en matière de critique cinématographique.