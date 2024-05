Pour un tourisme alternatif en Tunisie

Située au cœur de la Méditerranée et dotée d’un climat tempéré et d’un littoral de quelque 1 200 kilomètres de sable fin, la Tunisie est une destination de tourisme balnéaire, image qu’elle a acquise depuis les années 1960. Aujourd’hui, elle cherche à diversifier son offre et à développer des offres plus responsables et plus respectueuses de la nature. (Illustration: randonnée chamelière dans le désert).

Par Tarek Kaouache *

Le tourisme alternatif désigne un ensemble de pratiques touristiques qui se différencient du tourisme de masse traditionnel. Il met l’accent sur des expériences plus authentiques, respectueuses de l’environnement, des cultures locales et des communautés hôtes.

Ce type de tourisme inclut le tourisme écologique ou écotourisme, culturel, communautaire, solidaire, et d’autres formes de voyages qui cherchent à minimiser les impacts négatifs et maximiser les bénéfices pour les destinations visitées.

État des lieux

En Tunisie, le tourisme alternatif est en plein développement, en réponse à plusieurs facteurs, notamment :

1. la diversification de l’offre : traditionnellement connue pour ses plages et son tourisme balnéaire, les fameux SSS (sea, sex & sun), la Tunisie cherche à diversifier son offre pour attirer des segments de marché différents, notamment les voyageurs intéressés par la culture, l’aventure, la nature et les expériences authentiques;

2. la richesse culturelle et patrimoniale : la Tunisie possède un riche patrimoine historique et culturel, avec des sites archéologiques (comme Carthage, El-Jem, Kairouan, Dougga…), des médinas historiques (Tunis, Sousse, Kairouan, Mahdia, Sfax), et une diversité culturelle qui peut attirer un certain type de clientèle;

3. les initiatives locales et écologiques : dédiées au tourisme rural et écologique, notamment dans les zones montagneuses du nord-ouest et de Zaghouan, le Cap Bon, les oasis du sud-ouest, le Sahara, etc. Des projets de gîtes ruraux, de circuits de randonnées, et de découverte de l’artisanat local se multiplient mais restent insuffisants;

4. le développement des infrastructures : des efforts sont faits pour améliorer les infrastructures nécessaires au tourisme alternatif, comme les hébergements écologiques, les sentiers de randonnée, et les circuits touristiques thématiques devant être balisés tout en préservant l’environnement.

Perspectives

Les perspectives pour le développement du tourisme alternatif en Tunisie sont prometteuses, mais nécessitent des efforts continus et concertés, notamment :

1. dans la promotion et le marketing : pour mieux faire connaître ses offres de tourisme alternatif à l’international, en utilisant les plateformes numériques et les réseaux sociaux pour atteindre un public global et spécifique;

2. dans la formation et la sensibilisation : pour former les acteurs locaux (guides, hébergeurs, artisans) aux pratiques du tourisme durable et sensibiliser les visiteurs à l’importance du respect de l’environnement et les cultures locales.

Il s’agit aussi pour les opérateurs du secteur de trouver un équilibre entre les offres touristiques et veiller à ce que celles-ci se développent de façon complémentaire et harmonieuse, le but étant de ne pas tomber dans les excès inverses, nuisibles à terme.

* Ingénieur en industries agroalimentaires et consultant sénior indépendant.